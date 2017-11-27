  • الإثنين 27

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. تحذيرات من زلازل قوية تضرب نيوزيلندا خلال أيام

تحذيرات من زلازل قوية تضرب نيوزيلندا خلال أيام

تحذيرات من زلازل قوية تضرب نيوزيلندا خلال أيام
ويلينغتون(صدى):

أعلنت خبيرة في نيوزيلندا بإحتمالية وقوع زلازل تصل قوتها إلي 9 درجات بمقياس ريختر ويثير موجات مد عاتية تسونامى في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهادئ ،موضحة بأن سيحدث ذلك نتيجة صدع خامد .

بينما أكدت عالمة جيولوجية أورسولا كوتشران، في تقرير نشر في صحيفة مارلبوروه اكسبريس ” نحتاج للتفكير فيما وقع لليابان عام 2011، لأنه إذا حدث وتمزقت صفيحتنا الأرضية ستقع زلالزل قوتها 9 ريختر .

كما يذكر أن صفيحة هيكورانجي الأرضية في نيوزيلندا هي موقع أندساس الصفيحة التكتونية ،للمحيط الهادئ أسفل الصفيحة التكتونية الإسترالية ،وكان من المعتقد أن هذه المنطقة خامدة .

وقد أبانت أورسولا بوجود فريق من العلماء الدوليين يقوموا حاليا بدراسة حافة صفيحة هيكورانجى الأرضية لتحديد الخطر الذي تمثله نيوزيلندا .

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *