تحذيرات من زلازل قوية تضرب نيوزيلندا خلال أيام

ويلينغتون(صدى):

أعلنت خبيرة في نيوزيلندا بإحتمالية وقوع زلازل تصل قوتها إلي 9 درجات بمقياس ريختر ويثير موجات مد عاتية تسونامى في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهادئ ،موضحة بأن سيحدث ذلك نتيجة صدع خامد .

بينما أكدت عالمة جيولوجية أورسولا كوتشران، في تقرير نشر في صحيفة مارلبوروه اكسبريس ” نحتاج للتفكير فيما وقع لليابان عام 2011، لأنه إذا حدث وتمزقت صفيحتنا الأرضية ستقع زلالزل قوتها 9 ريختر .

كما يذكر أن صفيحة هيكورانجي الأرضية في نيوزيلندا هي موقع أندساس الصفيحة التكتونية ،للمحيط الهادئ أسفل الصفيحة التكتونية الإسترالية ،وكان من المعتقد أن هذه المنطقة خامدة .

وقد أبانت أورسولا بوجود فريق من العلماء الدوليين يقوموا حاليا بدراسة حافة صفيحة هيكورانجى الأرضية لتحديد الخطر الذي تمثله نيوزيلندا .