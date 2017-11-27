تحذيرات من زلازل قوية تضرب نيوزيلندا خلال أيام
أعلنت خبيرة في نيوزيلندا بإحتمالية وقوع زلازل تصل قوتها إلي 9 درجات بمقياس ريختر ويثير موجات مد عاتية تسونامى في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهادئ ،موضحة بأن سيحدث ذلك نتيجة صدع خامد .
بينما أكدت عالمة جيولوجية أورسولا كوتشران، في تقرير نشر في صحيفة مارلبوروه اكسبريس ” نحتاج للتفكير فيما وقع لليابان عام 2011، لأنه إذا حدث وتمزقت صفيحتنا الأرضية ستقع زلالزل قوتها 9 ريختر .
كما يذكر أن صفيحة هيكورانجي الأرضية في نيوزيلندا هي موقع أندساس الصفيحة التكتونية ،للمحيط الهادئ أسفل الصفيحة التكتونية الإسترالية ،وكان من المعتقد أن هذه المنطقة خامدة .
وقد أبانت أورسولا بوجود فريق من العلماء الدوليين يقوموا حاليا بدراسة حافة صفيحة هيكورانجى الأرضية لتحديد الخطر الذي تمثله نيوزيلندا .
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