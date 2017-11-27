بالفيديو.. برومو ” 12 STRONg ” يحقق أكثر من مليون مشاهدة في وقت قياسي

أماني الغامدي(صدى):

وصل البرومو الدعائي للفيلم الأمريكي ” 12 STRONg ” ، إلى نسبة مشاهدة قياسية في الساعات الأولى من طرحه على موقع ” يوتيوب ” .

وبلغت نسبة مشاهدتة حتى الأن أكثر من مليون مشاهدة، وتم تصوير الفيلم ما بين أمريكا والمكسيك، بطولة كريس هيمسورث، وإلسا باتاكى، تايلور شيريدان، ومن إخراج نيكولاى فوجلزيج.

ويتحدث الفيلم حول فرقة القوات الخاصة الأولى التى نشرت فى أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر؛ تحت قيادة قائد جديد، وسيبدأ عرضه فى أمريكا يوم 19 يناير المقبل.

