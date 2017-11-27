” فيس بوك ” يقدم لك حلًا جذريًا لتفعيل الحسابات المعلقة

نورة الشهري(صدى):

قدم موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” حلًا، لتفعيل الحسابات المعلقة، لأسباب عدة من بينها المخالفات أو مشاكل الإختراق، من خلال تقديم نموذج إلكتروني يتيحه ” فيس بوك ” ، أو إرسال نسخة من جواز السفر مع سببًا لرفع التعليق.

ويمنع ” فيس بوك ” استعمال مستخدميه هويات مزيفة لأنفسهم عند إنشاء حساب جديد، وعلى ذلك يجب أن تكون البيانات الشخصية التي يتم إدخالها، مثل الاسم وتاريخ الميلاد صحيحة ويمكن التأكد من صحته.

والجدير بالذكر أنه في حالة اشتباه أحد العاملين في إدارة الموقع أو أحد المستخدمين، أن البيانات الشخصية لحساب ما غير صحيحة، فإنه يتم تعليق الحساب.

كما أن فيسبوك يتعامل مع انتهاك شروط الاستخدام بطريقة مختلفة، حيث يتم توجيه إنذار في البداية إلى المستخدم الذي نشر مشاركة عنصرية مثلاً، وإذا لم يتراجع المستخدم عن هذه المخالفة يتم تعليق حسابه، وفي هذه الحالة يرسل موقع فيسبوك رسالة بريد إلكتروني إلى صاحب الحساب يبلغه فيها بطول فترة التعليق، وقد تطيل إلى الأبد في الحالات الخطيرة.