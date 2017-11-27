نجم تشيلسي : قميص ليفربول صُمم خصيصاً ليرتديه محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

وصف محللو ” سكاي سبورتس ” كريس كامارا لاعب وسط بورتسموث وليدز يونايتد السابق، ودين أشتون لاعب وست هام يونايتد السابق الهدف الذي أحرزه نجم ليفربول المصري محمد صلاح في مرمى تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي، بـ” الفن “.

جاء ذلك بعد تألق محمد صلاح أمام تشيلسي فريقه السابق.

وقال كريس كامارا عن نجم تشيلسي السابق: قلت ذلك في الأسبوع الماضي وسأكررها صلاح خُلق ليرتدي قميص ليفربول، ويجعل فن تسجيل الأهداف سهلًا للغاية.