موظفة آسيوية تخترق 2500 حساب بنكي

دبي(صدى):

أحالت النيابة العامة بدبي أمس، موظفة آسيوية تعمل بأحد البنوك المحلية، إلى محكمة الجنايات بتهمة قبول رشاوى مالية بمبلغ 55 ألف درهم، حصلت عليها من متهم هارب مقابل الدخول إلى النظام المعمول به لدى البنك.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة و4 آخرين هاربين، قاموا بطرق احتيالية لسرقة حساب شريك آسيوي؛ بأن استغلوا وجوده خارج الدولة، حيث سرق من حسابه 1.122 مليون درهم.

وكشفت التحقيقات حيلة المتهمة، حيث تمكنت من تحميل تطبيق إلكتروني خاص بالبنك والولوج إلى الحسابات، والتمكن من تلقي الرموز السرية المرسلة من قِبَل البنك لإجراء التحويلات الإلكترونية. وقد تم سحب البيانات الخاصة بأرقام الحسابات لنحو 2500 عميل موجودين خارج الدولة.