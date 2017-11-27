مصرع عالم أردني في حادث مروري بتبوك وهو في طريقه للعمرة

محمود البلوي(صدى):

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي في تبوك حادث مروري، توفي على إثره الشيخ الدكتور محمد بن موسى آل نصر، أحد العلماء الأردنيين والمتخصص في علوم القرآن والقراءات، أثناء توجهه أمس الأحد لأداء مناسك العمرة.

واوضحت الجهات المعنية أن الحادث أصيب فيه مرافقو العالم الأردني بإصابات حرجة، نُقلوا على أثرها لمستشفى الملك خالد.

وذكر ممثل القنصلية الأردنية في تبوك أيمن الرواد أن حالة المصابين لا تزال حرجة، مبيناً أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الصلاة على الفقيد ودفنه.