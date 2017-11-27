مصرع عالم أردني في حادث مروري بتبوك وهو في طريقه للعمرة
باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي في تبوك حادث مروري، توفي على إثره الشيخ الدكتور محمد بن موسى آل نصر، أحد العلماء الأردنيين والمتخصص في علوم القرآن والقراءات، أثناء توجهه أمس الأحد لأداء مناسك العمرة.
واوضحت الجهات المعنية أن الحادث أصيب فيه مرافقو العالم الأردني بإصابات حرجة، نُقلوا على أثرها لمستشفى الملك خالد.
وذكر ممثل القنصلية الأردنية في تبوك أيمن الرواد أن حالة المصابين لا تزال حرجة، مبيناً أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الصلاة على الفقيد ودفنه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38747 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويشفي من اصيب ,, آمين ,,
M-512[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 1 ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا باالله، انشاءالله تكون حسن خاتمه له.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 1 ساعة
له اجر النية
الله يرحمك رحمة واسعة