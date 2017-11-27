ترقب اجتماع ” أوبك ” والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا

موسكو(صدى):

اختلفت أسعار النفط في السوق ،كما أنه من المتوقع أن يتم تمديد العمل وخفض الإنتاج حتى نهاية العام القادم ،في أجتماع أوبك المنتظر والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا الذي سيعقد في فيينا .

وانخفضت أسعار الوقود في العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير /كانون الثانى بنسبة سنت واحد إلي 63.85 دولار للبرميل، بينما تراجع نايمكس الأمريكيى بنسبة 0.35% إلي 58.73 دولار للبرميل .

أعلنت وزارة النفط العراقية عن عزمها لبناء خط أنابيب جديد، ومن ناحية أخري أوضح محمد طاهر سيالة وزير الخارجية الليبي من المتوقع أن أوبك تمدد العمل لتحقيق التوازن بسوق النفط .