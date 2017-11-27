إجتماع وزاري للمجموعة الرباعية حول اليمن بلندن

نايف السالم(صدى):

أعلنت مصادر بريطانية اجتماعاً وزارياً للمجموعة الرباعية حول اليمن سيعقد في لندن غداً الثلاثاء، بحضور وزراء خارجية السعودية، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

وقالت المصادر أن إسماعيل ولد الشيخ، حدد ثلاثة محاور رئيسية تحملها أوراقه الأخيرة، تتمثل في وقف الأعمال العدائية وتدابير لبناء الثقة والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأوضحت معلومات صادرة عن مؤسسة الموانئ اليمنية، غياب أي إغاثة طبية إلى الميناء في الفترة بين يناير وحتى سبتمبر الماضي.

وقال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، أن جميع المنافذ البرية والبحرية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية لم تتوقف أكثر من يومين ، وفتحت بعد ذلك وتعمل بشكل طبيعي لاستقبال جميع المساعدات.

كما أشار مصدر مطلع في اليمن، بأن إذا كانت هناك سفينة أو طائرة تابعة بأكملها للمنظمات الدولية فإنها لن تتعرض للتُفتيش، لكن المشكلة تكون في حالة إذا كانت السفينة 30% منها تابع لمنظمة إغاثة أممية، و70% منها تجارية، وهنا تتعرض للتفتيش لأن لا أحد يضمن ما في داخلها، حتى المنظمة المعنية نفسها.