بالفيديو.. طالبة تلقي بطفلها حديث الولادة من النافذة

بكين(صدى):

تخلصت طالبة صينية من طفلها حديث الولادة الغير شرعي ، بإلقاءه من نافذة غرفة بالطابق الرابع ، عقب ولادته سراً داخل كلية شيان للهندسة والتكنولوجيا بمدينة شيان بمقاطعة شنشي بشمال غرب الصين .

وتداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لقطات تظهر طفلا ملفوفا في ملاءة سرير ملقى على الأرض تحت مبنى الكلية .

وتم العثور على الرضيع، الذي لم يكشف عن جنسه، من قبل حارس أمن الحرم الجامعي، وأعلن الأطباء في المستشفى وفاته.

وأفادت التقارير الاعلامية الصينية أن رجال الشرطة كشفوا أن الطالبة حالتها مستقرة، وتم إعادتها إلى منزل عائلتها، حيث أبقت حملها سرا، وستكشف التحقيقات ما إذا كان الرضيع قد مات قبل أو بعد إلقائه من النافذة.