استعدادات لإعارة فهد المولد للإحتراف في أسبانيا

ماجد محمد(صدى):

يخطط حمد الصنيع رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد، في الوقت الحالي، لإعارة فهد المولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، إلى أحد الأندية الأسبانية، خلال الشتاء المقبل.

ويدرس مجلس إدارة الإتحاد إمكانية إعارة فهد المولد، لتطوير مهاراته واكتسابه الخبرات الفنية، ليكون مؤهلًا للعب بمستوى إحترافي في المنتخب السعودي في كأس العالم 2018.

وكان قد أثار المولد استياءَ الجهازين الفني والإداري بالعميد؛ بسبب غيابه عن التدريبات دون الحصول على إذن مُسبق، منتظرين عودته، إلى التدريبات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى غيابه، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه.