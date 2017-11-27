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” يعلون ” : لا يوجد أحد قتل الفلسطينيين والعرب أكثر مني

” يعلون ” : لا يوجد أحد قتل الفلسطينيين والعرب أكثر مني
القدس المحتلة(صدى):

اعترف موشيه يعلون وزير الدفاع ورئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي , بأنه أكثر مسئول في الكنيست قتل الفلسطينين والعرب.

وبحسب ما جاء بصحيفة ” معاريف ” الإسرائيلية , قال يعلون: ” إنه لا يوجد في الكنيست أحد قتل الفلسطينيين والعرب أكثر منه “.

ويذكر أن يعلون قد ترأس وحدة ” سبيرت متكال ” في جيش الاحتلال الإسرائيلي , حيث قاد عملية اغتيال القيادي خليل الوزير ” أبو جهاد ” في حركة ” فتح “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 38747 ] نشر منذ 2 ساعتين

قاتلكم الله ,,

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