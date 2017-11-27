” يعلون ” : لا يوجد أحد قتل الفلسطينيين والعرب أكثر مني
اعترف موشيه يعلون وزير الدفاع ورئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي , بأنه أكثر مسئول في الكنيست قتل الفلسطينين والعرب.
وبحسب ما جاء بصحيفة ” معاريف ” الإسرائيلية , قال يعلون: ” إنه لا يوجد في الكنيست أحد قتل الفلسطينيين والعرب أكثر منه “.
ويذكر أن يعلون قد ترأس وحدة ” سبيرت متكال ” في جيش الاحتلال الإسرائيلي , حيث قاد عملية اغتيال القيادي خليل الوزير ” أبو جهاد ” في حركة ” فتح “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38747 ] نشر منذ 2 ساعتين
قاتلكم الله ,,
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1207 ] نشر منذ 2 ساعتين
عليك من الله ماتستحق