ارتفاع الذهب مع استقرار الدولار في أدنى مستوياته

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا مع استقرار الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في شهرين، نتيجة لقلق المستثمرين بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من مخاوفه بشأن معدل التضخم.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير، بنسبة 0.20% عند 1294.40 دولار للاوقية، كما سجل سعر التسليم الفوري للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.16% عند 1290.48 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:40 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية عند 92.80، ليظل بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين الذي سجله الجمعة الماضية عند 92.675.