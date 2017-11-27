رسميا.. داود الشريان رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون

نايف السالم(صدى):

وجه الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام ورئيس مجلس هيئة الإذاعة والتليفزيون، بتعيين الإعلامي داود بن عبد العزيز الشريان رئيسا تنفيذيا لهيئة الإذاعة والتليفزيون.

وتخرج ” الشريان ” من قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، وبدأ حياته الصحفية عام 1976 وعمل في عدد من المطبوعات السعودية محررا وكاتبا ومن ثم مديرا للتحرير، وبعدها كاتب عمود في عدد من الصحف المحلية .

وعمل ” الشريان ” في تليفزيون دبي لمدة ثلاث سنوات، وقدم برنامج ” واجه الصحافة ” في قناة العربية، كما قدم في إذاعة ام بي سي برنامجا يوميا بعنوان ” الثانية مع داود ” ، ومنذ عام 2012 وهو يقدم البرنامج الشهير ” الثامنة ” في ام بي سي حتى قدم استقالته من المجموعة بدايه هذا الشهر.

وتولى ” الشريان ” عدة مناصب منها : رئيسا لتحرير موقع ” العربية نت ” ، ومديرا عاما لمجموعة ام بي سي في المملكة، وعضو مجلس إدارة العربية ومجلس إدارة مجموعة ام بي سي.