رسميا.. داود الشريان رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون
وجه الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام ورئيس مجلس هيئة الإذاعة والتليفزيون، بتعيين الإعلامي داود بن عبد العزيز الشريان رئيسا تنفيذيا لهيئة الإذاعة والتليفزيون.
وتخرج ” الشريان ” من قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، وبدأ حياته الصحفية عام 1976 وعمل في عدد من المطبوعات السعودية محررا وكاتبا ومن ثم مديرا للتحرير، وبعدها كاتب عمود في عدد من الصحف المحلية .
وعمل ” الشريان ” في تليفزيون دبي لمدة ثلاث سنوات، وقدم برنامج ” واجه الصحافة ” في قناة العربية، كما قدم في إذاعة ام بي سي برنامجا يوميا بعنوان ” الثانية مع داود ” ، ومنذ عام 2012 وهو يقدم البرنامج الشهير ” الثامنة ” في ام بي سي حتى قدم استقالته من المجموعة بدايه هذا الشهر.
وتولى ” الشريان ” عدة مناصب منها : رئيسا لتحرير موقع ” العربية نت ” ، ومديرا عاما لمجموعة ام بي سي في المملكة، وعضو مجلس إدارة العربية ومجلس إدارة مجموعة ام بي سي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38747 ] نشر منذ 1 ساعة
موفق خير ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 1 ساعة
أستاذ داوود / مساء العسل والقشطة
استاذي الكريم
وفقكم الله لما يحب ويرضى
والصالح العام
M-512[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاءالله تبارك الله.
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 14 دقيقة
يستاهل كل خير. ابو محمد الله يوفقه