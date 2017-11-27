الاتحاد الآسيوي يحدد موعد قرعة نهائيات الكأس

نواف السالم(صدى):

عقدت لجنة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، اجتماعاً بالعاصمة التايلاندية بانكوك، لبحث إطلاق رؤية البطولة التي تُقام في الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019.

وحددت اللجنة إطار الرؤية، بأنه يجب أن يعزز مكانة كرة القدم ويرفع من شأنها كرياضة تحتل المركز الأول في قارة آسيا، وخاصةً أنها تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخباً.

ويجري سحب القرعة على نهائيات الكأس الذي يُقام في الإمارات خلال العام المقبل، بعد مرور شهر على الجولة الختامية في التصفيات.