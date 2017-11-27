الأمم المتحدة تستأنف المساعدات في شمال ولاية راخين
أعلن برنامج الغذاء العالمي عن بدء التخطيط لإستئناف توزيع المساعدات الغذائية في شمال ولاية راخين بميانمار ،التي تستهدف في المرحلة الأولى منها 36 ألف شخصا من مسلمي الروهينجا .
وأعرب البرنامج عن القلق إزاء النقص الحاد للغذاء وإنعدام الأمن الغذائي شمال راخين منذ أغسطس الماضي مع إندلاع أعمال العنف والتشرد داخل الولاية وعبر الحدود مع بنجلاديش .
وفي الوقت الذي توقفت عمليات البرنامج في الشمال ، فقد واصل تقديم المساعدات الغذائية لنحو 72 ألف شخصا خلال شهر نوفمبر في وسط راخين .
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