قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم محافظة الخليل وتعتقل 3 فلسطينيين

الخليل(صدى):

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية واعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية وأمنية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ضياء سلمان سراحنه من منزله في مدينة الخليل، كما اعتقلت من بلدة دورا الأسير المحرر رزق مسلم الرجوب ونجله أحمد، واستولت على مركبته بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا جنوبا، وداهمت عددا من منازل الأسرى المحررين،فيما داهمت تلك القوات ، عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الاهالي.