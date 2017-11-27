الداعية السعيدي يشن هجوماً على إيران ويدعو للقضاء عليها

المنامة(صدى):

أكد القيادي السلفي البحريني جاسم أحمد السعيدي، أن الأولوية في مواجهة إيران والتنظيمات المتحالفة معها وعلى رأسها جزب الله، للحرب الاقتصادية والدبلوماسية عليهم، موضحًا أن حزب الله يرتعد من تهديدات الرياض له.

وأشار ” السعيدي ” إلى أن إيران أضعف عسكريًا من أي دولة خليجية منفردة، لكنها تمتلك البرنامج النووي الذي تعده للتدمير، لذلك يجب محاصرتها اقتصاديًا في البداية ثم يتم توجيه الضربات العسكرية لها كي لا تقوم لهم قائمة إلى قيام الساعة.

وطالب بتصنيف إيران والأحزاب التابعة لها من حزب ” اللات ” – على حد وصفه – وغيره كدولة إرهابية يحذر التعامل معها، كما يجب محاصرتها سياسيًا واقتصاديًا، موجهًا أصابع الاتهام لطهران في تفجير خط أنابيب النفط بين الممكلة والبحرين قبل أيام بهدف تدمير البنية التحتية لدول الخليج.

كما أطلق ” السعيدي ” هجوم شديد على حزب الله، قائلًا ” الحزب المجرم الإرهابي، حزب اللات، هو الذي يريد أن يحول لبنان إلى ما يشبه سوريا والعراق، ولكن المملكة ودول الخليج واعية لكل تلك المخططات ولذلك أعتقد أن العواصف حتى الآن لم تأت وعاصفة الحزم ستأخذ مكانها الصحيح عسكريًا “.