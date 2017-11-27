تغريم منشآت نسائية بمدينة السيح لمخالفات صحية

حمود العنزي(صدى):

غرّمت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج اليوم مجموعة من المشاغل والمراكز النسائية بمدينة السيح، بسبب مخالفات صحية ونظامية، وذلك خلال جولة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت النسائية.

وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري أنه تم ضبط العديد من المخالفات في بعض المنشآت النسائية بمدينة السيح ، ومنها وجود كميات من المواد منتهية الصلاحية تشكل ضرر على مستخدميها ، ، وضبط عاملات غير مصرح لهن بالعمل ولا يحملن شهادات صحية ، وتم تطبيق لائحة الغرامات النظامية بحدها الأعلى على المخالفات المضبوطة.

وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.