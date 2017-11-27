الجيش اليمني يستعيد سيطرته على عدة مناطق حدودية

فهمي محمد(صدى):

استطاع الجيش اليمني، استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية قريبة من الحدود مع السعودية في منطقة البقع شرق صعدة بعد مهاجمة مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح.

وقد شنت مقاتلات التحالف العربي، أكثر من 15 غارة على مواقع ومخابىء سرية للميليشيات في مزارع النسيم والخضراء جنوب منطقة حرض الحدودية.

و وصلت تعزيزات عسكرية قوامها لواءان من مأرب إلى محافظة صعدة لدعم وحدات الجيش في جبهة كتاف البقع القريبة من الحدود السعودية، بالتزامن مع استعادة الجيش السيطرة على مواقع استراتيجية في الجبهة الواقعة بين محافظتي صعدة والجوف والاستيلاء على كميات من الأسلحة والمتفجرات.

كما أُرسل التحالف، تعزيزات إلى جبهة نهم تشمل منصات إطلاق صواريخ ومدفعية بعيدة المدى طالت آخر مواقع عسكرية وثكنات المليشيات في ضاحيتي أرحب وبن حشيش شمال شرق العاصمة صنعاء.