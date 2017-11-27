الحكم بالسجن لبعض النواب في قضية مجلس الأمة

علي القحطاني(صدى):

قضت محكمة الاستئناف، اليوم، الإثنين، حكمها بالسجن لعدد من المتهمين، في قضية دخول مجلس الأمة، المتهم فيها 70 مواطنًا بينهم نواب سابقون وحاليون.

وأمرت المحكمة، بالسجن 7 سنوات للنائب السابق مسلم البراك،و 5 سنوات للنائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وبنفس المدة للنواب السابقين فيصل المسلم ومبارك الوعلان وسالم النملا، وبحبس عدد من المتهمين من سنة إلى 3 سنوات مع الشغل، وأخرين 5 سنوات.

وكانت محكمة الجنايات قضت ببراءة جميع المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة، حيث نظرت دائرة الجنايات الثامنة في المحكمة الكلية القضية على مدى عدة جلسات للاستماع الى مرافعات محامي المتهمين والشهود.