الشورى يوافق على مشروع ” حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري “

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الشورى، في جلسته اليوم الإثنين، على مقترح مشروعي نظام ” حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري ” المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب، و ” نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء ” المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان، استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس.

وأكد المجلس في جلسته، على قراره السابق الذي ينص على إعادة هيكلة قطاع البريد، حيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة، مطالبًا مؤسسة البريد السعودي وضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية.

كما طالب المجلس، مؤسسة البريد السعودي، بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة، بالإضافة إلى تقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية.

وتم التصويت بالموافقة على عدد من توصيات لجنة الشئون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.

وناقش المجلس، مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية ومشروع لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل أجهزة الدولة وخارجها.