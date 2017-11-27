جدل حول زيادة رواتب المعلمين بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

ساد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة رواتب معلمين ومعلمات عدد من منسوبي التعليم بمكة المكرمة. حيث فوجئ عدد من المنسوبين أمس، بزيادات مالية متفاوتة، تم إيداعها في حساباتهم البنكية.

الأمر جعل بعضهم يتساءل عن حقيقة الزيادات في الرواتب، وقد أرجع البعض الأمر إلى خطأ موظفي البنوك.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بتعليم منطقة مكة المكرمة، طلال الردادي، أن المبالغ المتفاوتة التي تم إيداعها في حسابات المعلمين والمعلمات تعتبر مستحقات بدل نقل في الإجازات العادية والأجازات المرضية عن العام الماضي بأثر رجعي.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أمر بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها، إلى ما كانت عليه.