الأرصاد تحرر 423 مخالفة بيئية خلال شهر محرم الماضي

عادل الحربي(صدى):

رصدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 423 مخالفة بيئية لمنشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات خلال شهر المحرم الماضي 1439 هـ، في مختلف مناطق المملكة، بعدما نفذت 1328 زيارة تفتيشية.

وأوضح نائب الرئيس العام لشؤون المناطق الدكتور عبدالله الجازع، إن الزيارات التفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة وتضمنت 48 لجنة، حيث سجلت منطقة الرياض 325 زيارة، ومكة المكرمة 276 زيارة، في حين سجلت المدينة المنوّرة 256 زيارة تفتيشية، والشرقية 141 زيارة، ومنطقة عسير شملتها 156 زيارة، و117 زيارة لمنطقة تبوك، و57 زيارة لمنطقة جازان.

وقال الجازع:أنه سجلت منطقة الرياض ارتفاعاً في المخالفات بعدد 115 مخالفة، في حين شهدت منطقة مكة المكرّمة 108 مخالفات، و70 في المدينة المنوّرة، و39 في الشرقية، في حين سجلت منطقة عسير 30 مخالفة، و44 في منطقة تبوك، و17 مخالفة في جازان.

وأضاف الجازع :أنه استقبلت فروع الهيئة في الفترة نفسها 37 بلاغاً من مختلف مناطق المملكة على وجود مخالفات بيئية في المنشآت، كانت معظمها في المنطقة الشرقية بعدد 15 بلاغاً.