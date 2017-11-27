محلل سياسي يكشف أكاذيب إعلام ” الحمدين ” حول جنسية منفذ حادث ” الروضة “

طلال الضوي(صدى):

كشف المحلل السياسي إبراهيم آل مرعي، اليوم الأثنين، عن محاولة قطر لنشر الأكاذيب والافتراءات حول جنسية منفذ حادث سيناء.

وقال ” آل مرعي ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إعلام تنظيم الحمدين يروج الآتي: ” منفذ العملية الانتحارية بجامع الروضة في سيناء مصر سعودي الجنسية واسمه خالد عايد محمد الوهبي الشمري “.

وتابع: ” الحقيقة: الهالك خالد عايد الشمري فجر نفسه عام ١٤٣٦في العملية الارهابية التي استهدفت مسجد العنود في الدمام. لزم النشر والتنويه “.

يجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت الجمعة الماضية حادث تفجير إرهابي في مسجد الروضة الذي يقع في شمال سيناء، وأسفرعن استشهاد أكثر من 300 شخص.