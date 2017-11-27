طلال الغامدي(صدى):

كشفت رئيسة جمعية ” خيرات ” لحفظ النعمة نورة العجمي، أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في قائمة أكثر الدول إهداراً للطعام بـ427 طناً من الغذاء المهدور، و8 ملايين وجبة تُهدر يومياً في المنازل بالسعودية، بقيمة 70 مليون ريال، وهي كمية تُشبِع أهل الرياض.

وأوضحت إن إحصائية منظمة ” فاو ” العالمية، كشفت أن 90% من المنازل في السعودية يقومون برمي الوجبات المتبقية يومياً.

وأضافت أن ذلك يرجع إلى ثقافة المجتمع السعودي، التي تستلزم دائماً توفير غذاء أكثر من احتياج الفرد من باب الكرم والسخاء في العطاء؛ وهذا يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف “.

وأكدت أن الشريعة الإسلامية دعت إلى تحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي، واعتبرته فريضة على كل مسلم؛ فالمجتمع الإسلامي – كما صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم- ” كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً “، والتكافل الاجتماعي يعالج أهم قضايا الإنسانية التي عرفها التاريخ، وهي: القضاء على الفقر، والتخفيف من معاناة المحتاجين، وأحد صور التكافل فكرة حفظ النعمة من الهدر، وقد شرعت العديد من الدول الإسلامية في تبني مشروعات خيرية لحفظ النعمة؛ مثل: بنك الفقراء، وبنك الطعام.. وقد لاقت هذه الأفكار استحساناً وإقبالاً كبيراً من الناس.