بالفيديو.. وزير التعليم يتفقد مدارس شرورة

نايف السالم(صدى):

تفقد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الاثنين، مدارس محافظة شرورة، مضن زيارته للحد الجنوبي.

والتقى الوزير خلال زيارته بعدد من المواطنين للتعرف على مشاكلهم، كما استمع إلى شرح المعلمين حول سير العملية التعليمة في المحافظة.