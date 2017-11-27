بالفيديو.. وزير التعليم يتفقد مدارس شرورة
تفقد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الاثنين، مدارس محافظة شرورة، مضن زيارته للحد الجنوبي.
والتقى الوزير خلال زيارته بعدد من المواطنين للتعرف على مشاكلهم، كما استمع إلى شرح المعلمين حول سير العملية التعليمة في المحافظة.
#يحدث_الان .. #وزير_التعليم يتفقد مدارس محافظة #شرورة ضمن زيارته للحدالجنوبي ويلتقي بالمواطنين.
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— أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 27, 2017
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 2 ساعتين
وحش ما زلت صامداً
رغم انوف الحاقدين
ع قلوبهم ههههههههههههههه
الله يسعدك ويقويك يارب