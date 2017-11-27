بعد خساراته المتتالية.. ماذ يفعل ” داعش ” بالنساء

واشنطن(صدى):

كشفت صحيفة ” واشنطن بوست ” الأمريكية، أن قادة تنظيم ” داعش ” أصدروا توجيهات لنساء التنظيم، بالاستعداد لتنفيذ هجمات انتحارية، بعد الخسارات المتتالية التي تعرضت إليها الفترة الماضية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن نساء داعش يمثلن تحديًا غير متوقعًا لمسئولي مكافحة الإرهاب الذين كانوا يستعدون لتدفق الرجال العائين من التنظيم ولكنهم وجدوا أنفسهم يقررون مصير عشرات النساء والأطفال، من شمال أفريقيا أوروبا.

وبدأت الحكومات في اعتبار هؤلاء النساء جميعًا تهديدات محتملة سواء على المدى القصير أو في المستقبل.

وقالت آنا سبيكهارد، مدير المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف، إنه هناك بالتأكيد حالات لنساء تم استقطابهن لداعش، لكن هناك آخريات أصبحن متطرفات بالفعل وبعضهن تولى القيام بأدوار مهمة.