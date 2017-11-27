المليشيا الانقلابية: 20% من مقاعد كلية الطب للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

خصصت المليشيا الانقلابية 20% من المقاعد الدراسية في كلية الطب بجميع أقسامها في جامعة صنعاء لصالح أبناء القيادات الحوثية , لمكافأتهم جراء مشاركتهم في جبهات القتال.

و حرمت المليشيا الانقلابية أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة من التسجيل في جميع أقسام كلية الطب , داعية إياهم للتوجه إلى جبهات القتال.

وفرضت المليشيا الانقلابية رسوم امتحان القبول على جميع الطلاب المتقدمين للدراسة والذين يتجاوز عددهم نحو خمسة آلاف طالب وطالبة , علاوة على قيامها بأخذ مبلغ 4 آلاف ريال يمني من كل طالب كرسوم للتسجيل قبل مرحلة إمتحان القبول غير مراعية ما يعانيه اليمنيون جراء الانقلاب الذي عطل الحياة في اليمن.

وفتحت المليشيا الانقلابية مزاد علني واستحدثت ” أقسام موزاية ” بغرض التربح , حيث وصل المقعد الدراسي إلى أكثر من 2 مليون ريال يمني , ما يقابل خمسة آلاف دولار.

ويذكر أن المليشيا الانقلابية قد أطاحت برئاسة الجامعة وجميع عمداء الكليات وعينت شخصيات مليشاوية , فضلا عن نهب إيرادات الجامعات وتوقيف مرتبات الأساتذة , وتحويل عدد من مقرات الجامعة إلى ثكنات عسكرية.