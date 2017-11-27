محمد الذايدي : اتمنى من ياسر القحطاني ان يعتزل

الإثنين 27
نوفمبر
منهبل. انت. القحطاني. يعتزل. شيء بلاش ربحه بين. يستلم ملايين. وعالة على الفريق. ارزاق وإلا والله. ما أضعه ولا مع الغنم. تبي تصاريح. وهرج. وهياط خذ رجل. لو فيه خير ما انقلب على الاتحاديين هو ووالده. من اجل قرشين. والغريب انه مستهتر. وبجيح. ومتعال. على الفريق. بالعربي. مغرور. تبي ربطات. وتسدد خذ رجل.
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ص ص ص[ عدد التعليقات: 1506 ] نشر منذ 2 ساعتين
منهبل. انت. القحطاني. يعتزل. شيء بلاش ربحه بين. يستلم ملايين. وعالة على الفريق. ارزاق وإلا والله. ما أضعه ولا مع الغنم. تبي تصاريح. وهرج. وهياط خذ رجل. لو فيه خير ما انقلب على الاتحاديين هو ووالده. من اجل قرشين. والغريب انه مستهتر. وبجيح. ومتعال. على الفريق. بالعربي. مغرور. تبي ربطات. وتسدد خذ رجل.