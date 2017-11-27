” بالتخطيط السليم ” .. كيف تدخر من راتبك؟
يعاني الكثير من ضياع مرتبه قبل نهاية الشهر؛ لذلك دشن نشطاء، اليوم الإثنين، هاشتاق ” كيف تدخرمن راتبك ” ، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ؛ لتوجيه عدة نصائح مبتكرة إلى الراغبين في الادخار.
ووجه يحيى البركاتي نصيحته للراغبين في الادخار قائلًا: ” بالتخطيط السليم وحسن التصرف والنظرة المستقبلية السليمة ” .
وفي نصيحة مبتكرة قال ” إيمو ” : ” خلّ معك ٣ صرافات وحط في كل وحده مبلغ واستعمل صرافه وحده بحيث انك تنسى ان معك صرافتين ثانيه + وتنسى ان معك فلوس زياده ” .
وأضاف عبد الله: ” الطريق الوحيد الي يخليك تدخر راتبك عند الانسان المبذر هو ان يكون عنده عمل حر يدخله دخل يومي ” .
وقال سلوم الشملاني: ” وقت مايجي الراتب تكون طفشان بتطلع تتمشى اكيد بتصرف واللي يروح السوق وهو ماله حاجه فيه استودع الله راتبك ” .
وغرد سلمان الصبيحي ساخرًا: ” ما نبي ندخر شيء بس نبيه يوصلنا لأخر الشهر ” ، وأضافت أسرار: ” لاتدخر يمكن تموت قبل يخلص الشهر ” .
وغرد الحارث بن همام : ” هي ثقافة ودربة…. لكن الاقتصاد نصف المعيشة…. ومن اشترى مالا يحتاج إليه باع ما يحتاج إلي ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14275 ] نشر منذ 3 ساعات
يكون خير
N&7M2[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعداء الراتب :
– العزايم اللي مالهاداعي
– السفر اللي ماله داعي
الحربي[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 2 ساعتين
حوال تخلص من لاقساط وخاصة قساط البطاقات والبنوك ويسلم لك راتبكك أو يوم كان مأحد ياخذا دينه غير في كفيل معروف تحصل الواحد مرتاح وسالم من الأقساط ولحين صار الكفيل الراتب كلن يرحب فيك في بداية أخذا القرض ومع نهاية الشهر يكون لك عدوا لدود الوتأخر نصف قسط على طول توقيق خدمات
وشبابنا الله يهديم أو مايتوظف قبل مانزل الراتب يستلم التعريف ثم على طول على النبك قرض سيارة بالتمليك علما أن بعضهم يدفع دفعه يقدر يشتري بها سيارة تخدمه سنتين قدام ولكن صارت موضه عند شبابنا لازم سيارة أصفار يارجال وريح راسك بلعكس جبت الراسك الصداع والمرض لونك على سيارتك القديمه كان ارتحت ورتاح راسك
أقول الله يهديهم