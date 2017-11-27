” بالتخطيط السليم ” .. كيف تدخر من راتبك؟

حمود العنزي(صدى):

يعاني الكثير من ضياع مرتبه قبل نهاية الشهر؛ لذلك دشن نشطاء، اليوم الإثنين، هاشتاق ” كيف تدخرمن راتبك ” ، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ؛ لتوجيه عدة نصائح مبتكرة إلى الراغبين في الادخار.

ووجه يحيى البركاتي نصيحته للراغبين في الادخار قائلًا: ” بالتخطيط السليم وحسن التصرف والنظرة المستقبلية السليمة ” .

وفي نصيحة مبتكرة قال ” إيمو ” : ” خلّ معك ٣ صرافات وحط في كل وحده مبلغ واستعمل صرافه وحده بحيث انك تنسى ان معك صرافتين ثانيه + وتنسى ان معك فلوس زياده ” .

وأضاف عبد الله: ” الطريق الوحيد الي يخليك تدخر راتبك عند الانسان المبذر هو ان يكون عنده عمل حر يدخله دخل يومي ” .

وقال سلوم الشملاني: ” وقت مايجي الراتب تكون طفشان بتطلع تتمشى اكيد بتصرف واللي يروح السوق وهو ماله حاجه فيه استودع الله راتبك ” .

وغرد سلمان الصبيحي ساخرًا: ” ما نبي ندخر شيء بس نبيه يوصلنا لأخر الشهر ” ، وأضافت أسرار: ” لاتدخر يمكن تموت قبل يخلص الشهر ” .

وغرد الحارث بن همام : ” هي ثقافة ودربة…. لكن الاقتصاد نصف المعيشة…. ومن اشترى مالا يحتاج إليه باع ما يحتاج إلي ” .