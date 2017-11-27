ضاحي خلفان: لو خاضت المملكة المحيطات لخضنا معها
أكد نائب رئيس شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان تميم، اليوم الاثنين، أن المرء يُعرف من حليفه، فبينما تُجمع المملكة الأمة العربية الإسلامية على مكافحة الإرهاب ونشر الأمن، تعمل قطر على نشر الفوضى بقيادة إيران.
وأشار ” خلفان ” في تغريدة له على ” تويتر ” إلى إن الجميع يسير وراء المملكة أينما ذهبت فهي مملكة الحزم، معلقًا ” لو خاضت المملكة العربية السعودية المحيطات لخضنا معها “.
كما أوضح أن المملكة هي فخر واعزاز لكل عربي، قائلًا ” اعطني المملكة وخذ إيران.. فإن رأسي مرفوع برفعتها “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 1 ساعة
وفقك الله ايها الأصيل
كفو والله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38747 ] نشر منذ 1 ساعة
والله انتم مايندرى ويش وراكم ,, ياقوم نِحِنْ ,,
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 52 دقيقة
* جيرة واخوان منذ مبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي *
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ 50 دقيقة
مع احترامي في الوقت الراهن انا لا اثق باي دولة عربية الا في دولتي فقط والشواهد كثيرة