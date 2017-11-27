ضاحي خلفان: لو خاضت المملكة المحيطات لخضنا معها

عادل الحربي(صدى):

أكد نائب رئيس شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان تميم، اليوم الاثنين، أن المرء يُعرف من حليفه، فبينما تُجمع المملكة الأمة العربية الإسلامية على مكافحة الإرهاب ونشر الأمن، تعمل قطر على نشر الفوضى بقيادة إيران.

وأشار ” خلفان ” في تغريدة له على ” تويتر ” إلى إن الجميع يسير وراء المملكة أينما ذهبت فهي مملكة الحزم، معلقًا ” لو خاضت المملكة العربية السعودية المحيطات لخضنا معها “.

كما أوضح أن المملكة هي فخر واعزاز لكل عربي، قائلًا ” اعطني المملكة وخذ إيران.. فإن رأسي مرفوع برفعتها “.