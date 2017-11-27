أمير عسير يعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد … الأربعاء المقبل
يعقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، رئيس هيئة جائزة الملك خالد الأربعاء المقبل ،مؤتمراً صحافياً يعلن من خلاله أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد للعام ٢٠١٧م ، و ذلك بمكتبه بمقر الإمارة في أبها .
وأوضح المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب سمو أمير المنطقة المتحدث الرسمي بالإمارة سعد بن عبدالله آل ثابت أن سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، رئيس مجلس جائزة الملك خالد سيعلن خلال المؤتمر أسماء الفائزين بالجائزة لهذا العام في فروعها الثلاثة ( شركاء التنمية ، و التميز للمنظمات غير الربحية ، والتنافسية المسؤولة) .
مشيرا إلى أن الجائزة تهدف إلى الارتقاء بالعمل الخيري والتنمية الاجتماعية المستدامة في المجتمع ، وذلك من خلال تأصيل العمل التنموي المؤسسي المستدام، وبناء القدرات والمهارات لدى المنظمات غير الربحية، والمنشآت الخاصة إضافة لدعم المبادرات الفردية الخلاقة التي تسهم في علاج قضايا مجتمعية ملحة.
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