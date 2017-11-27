إسرائيل تنشئ مسار سياحى بالأراضي المحتلة

القدس المحتلة(صدى):

أعلن وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تمويل بناء المسار السياحى الذي يمر بهضبة جولان والضفة الغربية المحتلة ، ويمكن عبوره سيرا على الأقدام وتبلغ ميزانية هذا المشروع 10 ملايين شيكل (2,8 ملايين دولار، 2,4 ملايين يورو).

ومن المقرر أن يتم تأليف لجنه تضم عدد من الوزراء لتقديم المقترحات بشأن المشروع الذي يعتبر حافلة بالتاريخ اليهودى ،وراء سعيا من الاحتلال الإسرائلي إلي جذب السياح الأجانب ،كذلك وقد قامت القوات الإسرائيلية بتطوير عدد من المواقع التاريخية والدينية كالحرم الإبراهيمى ويطلق عليه اليهود ” كهف البطاركة “.