لعبة فيديو تودي بحياة شاب عشريني لديه أكثر من 170 ألف مشجع

بكين(صدى):

تسببت لعبة فيديو على شبكة الإنترنت في وفاة شاب صيني ” 20 عاماً ” ، حيث ادمنها ليلعبها 9 ساعات متتالية يومياً دون طعام أو شراب.

وأعلنت وسائل إعلامية، أن اللعبة بها أكثر من 200 مليون لاعب نشط وكان الشاب لديه أكثر من 170 ألف مشجع يتابعون لعبه.

فيما أكد أصدقاءه في تصريحات إعلامية، أنهم لاحظوا غياب الشاب فتوقعوا أن يكون استسلم لمحاربيه، ولكنهم اكتشفوا وفاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

