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تحذير من تسريب برامج خبيثة لمشغل الميديا ” في إل سي”

تحذير من تسريب برامج خبيثة لمشغل الميديا ” في إل سي”
متابعات(صدى):

حذر المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات من ثغرتين أمنيتين خطيرتين في برنامج مشغل الميديا VLC Media Player مفتوح المصدر داعين المستخدمين بتثبيت الإصدار 2.2.7 الجديد والآمن .

وقال الخبراء الألمان أن الثغرات الأمنية قد تتيح للقراصنة إمكانية تسريب برمجيات خبيثة وكودات ضارة إلى جهاز المستخدم بهدف التجسس على البيانات أو اختراق الحواسيب والتحكم فيها عن بُعد .

وأشار الخبراء أنه يمكن تنزيل الإصدار الجديد من موقع الويب أو عن طريق وظيفة التحديث التلقائي ببرنامج تشغيل الميديا.


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