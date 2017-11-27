تحذير من تسريب برامج خبيثة لمشغل الميديا ” في إل سي”

متابعات(صدى):

حذر المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات من ثغرتين أمنيتين خطيرتين في برنامج مشغل الميديا VLC Media Player مفتوح المصدر داعين المستخدمين بتثبيت الإصدار 2.2.7 الجديد والآمن .

وقال الخبراء الألمان أن الثغرات الأمنية قد تتيح للقراصنة إمكانية تسريب برمجيات خبيثة وكودات ضارة إلى جهاز المستخدم بهدف التجسس على البيانات أو اختراق الحواسيب والتحكم فيها عن بُعد .

وأشار الخبراء أنه يمكن تنزيل الإصدار الجديد من موقع الويب أو عن طريق وظيفة التحديث التلقائي ببرنامج تشغيل الميديا.