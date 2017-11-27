بماذا وصف مفتي مصر عقيدة الإرهابيين.. وهذا هو جزائهم

القاهرة(صدى):

أفتى مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، بأن حكم الدين في منفذي مجزرة مسجد الروضة بسيناء هو القتل والصلب، لأنهم مفسدون في الأرض، والقصاص في حالتهم أمر حتمي لردع أمثالهم.

ووصف مفتي مصر، العقيدة التي يستند إليها هؤلاء بـ ” الفاسدة ” ، مؤكدًا أنهم بعيدون تماماً عن الدين الإسلامي ومفاهيمه الصحيحة، والعقيدة التي يستندون إليها لا تعبر مطلقاً عن الدين الحنيف.

وشدَد ” علام ” ، على ألا تأخذنا بهم رحمة أو شفقة؛ لأنهم لم يراعوا حرمة بيوت الله عز وجل، ولا حرمة الإنسانية الثابتة في الدين الإسلامي، بل يحاولون إيجاد كذبة لأنفسهم لتكون مبرراً لفعلتهم.