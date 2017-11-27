” مكافحة المخدرات ” تُلقي القبض على خلية تهريب مخدرات بـ ” الحدود الشمالية “

خالد الضبيبي(صدى):

تمكنت قوات مكافحة المخدرات في الحدود الشمالية، من القبض على خلية تتكون من 3 أشخاص، بحوزتهم كمية كبيرة تصل إلى 82081 من الحبوب المحظورة قانونياً.

وأعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة ” مكافحة المخدرات بالحدود الشمالية وبالتعاون مع الجمارك تتمكن من القبض على خلية مكونة من 3 أشخاص مُقيمين لاستقبالهم 82081 حبة من الحبوب المحظورة ” .

يذكر أن مديرية مكافحة المخدرات السعودية نجحت خلال الآونة الأخيرة في إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من الخلايا الإجرامية بالمملكة، حيث كرمت مكافحة المخدرات بالطائف، مدير مطار الطائف الدولي، وكذلك منسوبي إدارة الجمارك إثر تعاونهم المُستمر وجهودهم المتميزة التي أسفرت عن ضبط العديد من قضايا التهريب.