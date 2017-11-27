الزعاق: بداية موسم المربعانية الأحد القادم

عادل الحربي(صدى):

يستمر الدكتور خالد صالح الزعاق في التنبؤ بأحوال الطقس، مؤكدًا أنه تبقى على المربعانية 6 أيام، ليبدًا أول موسم المربعانية يوم الأحد المقبل 1439/3/15هـ.

وأعلن الزعاق في تغريدة له عبر موقع التواصل ” تويتر ” : ” بقي على المربعانية ستة أيام فيوم الأحد القادم 1439/3/15 أول موسم المربعانية وعشرين يوما منها داخلة في حيز الوسم ” .

وأضاف: ” بمعنى أن أمطارها تنبيت ماينبته مطر الوسم وجميع المناطق التي نالها القطر تعتبر موسومه ومبشرة بالخير شريطة تتابع المطر ” .

وجاءت تغريدات الرواد حول الخبر، متسائلة ومستفسرة عن الميعاد المحدد بالميلادي، وليس بالهجري، كما أكد البعض أن المربعانيه قد تكون الأربعاء، وليس الأحد.