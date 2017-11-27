سفير المملكة بإندونيسيا يطالب المواطنين بالابتعاد عن المناطق المحظورة

علي القحطاني(صدى):

طالب سفير المملكة في إندونيسيا، أسامة بن محمد الشعيبي، المواطنين بالتوجه لفندق ” Princess Keisha hotel ” ؛ لإبعادهم عن المناطق المحظورة بسبب نشاط البركان في جبل اجونج، ونقلهم إلى أقرب مطار لمواصلة رحلتهم أو انتظار فتح مطار بالي.

ورفعت أندونيسيا، حالةالتأهب إلى أعلى مستوياتها بسبب بركان جبل أجونج في جزيرة بالي وحثت كل القاطنين في دائرة نصف قطرها ما بين 8 و10 كيلومترات حول البركان الرحيل فورًا.