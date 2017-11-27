مسؤول أحوازي: نحتاج ” عاصفة الحزم ” لمواجهة مشاريع إيران التوسعية

طهران(صدى):

وصف رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية الدكتور عارف الكعبي الجلسة الطارئة لجامعة الدول العربية بالصائبة، معلناً دعمه وتضامنه الكامل مع المملكة والبحرين حول قراراتهما بمواجهة إيران .

وقال الكعبي أن تجاوزات وانتهاكات إيران ليست وليدة اليوم، بل أصبحت سياسة إيرانية ممنهجة ضد دول الخليج العربي والدول العربية منذ تأسيس الدولة الفارسية، والوقت حان لدعم الشعب الأحوازي وحراكه النضالي القادر على تغيير معادلة المواجهة مع العدو الإيراني بإحداث فرق داخلي، ودعم مشروع إعادة الشرعية لدولة الأحواز الذي يشكل عهداً جديداً في خط شروع المواجهة مع الدولة الفارسية.

وأضاف الكعبي : ما أحوجنا اليوم إلى تحالف عربي على شاكلة عاصفة الحزم لمواجهة مشاريع إيران التوسعية .