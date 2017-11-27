” الحبوب ” تتم ترسية الدفعة السابعة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

علي العنزي(صدى):

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (723) الف طن من الشعير موزعة على مناشئ (الاتحاد الاوربي، استراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية، البحر الأسود)، التي تمثل الدفعة السابعة من كميات الشعير العلفي المتعاقد عليها

هذا العام.

وأفاد معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أنه تم دعوة عدد (27) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة للمنافسة تقدمت منها (18) شركة للمنافسة، حيث تم ترسية توريد كمية (723) الف طن توزعت على موانئ المملكة بالبحر الأحمر بواقع (6) شحنات كميتها (360) الف طن ، وموانئ المملكة على الخليج العربي بواقع (6) شحنات كميتها (363) الف طن للتوريد خلال شهري يناير وفبراير2018م.

وأوضح معاليه أن المؤسسة تعاقدت على توريد كمية بحدود (7.5) مليون طن لهذا العام لتلبية الطلب المحلي، فيما يأتي التعاقد على هذه الدفعة للتوريد خلال العام المالي القادم، مشيرا إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض السعر والمناشئ المقبولة التي تم التعاقد عليها من خلال الرابط التالي http://www.sago.gov.sa/Import/Barely .