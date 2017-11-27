” الغفيص ” يعلن عن مبادرات فاعلة لتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير العمل الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اليوم الأثنين، على أهمية دور المرأة بالتنمية المستدامة، ومساهمتها في النمو الاقتصادي.

وأشار ” الغفيص ” في كلمته خلال لقاء الخبراء الوطني السابع، إلى أن العناية بدور المرأة سيكون من خلال تمكينها اقتصاديًا ومعرفيًا، بالإضافة لتوفير فرص مناسبة لها، قائلًا: ” سيكون ذلك عبر مبادرات فاعلة تهدف لتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة، وتنظم عملها لرفع مساهمتها بالنمو الاقتصادي المعرفي ” .

ويجدر الإشارة إلى أن لقاء الخبراء الوطني السابع ينظمه برنامج الأمان الأسري الوطني بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تحت شعار ” تمكين المرأة.. تمكين للمجتمع ” .