وزير التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

علي القحطاني(صدى):

ترأس معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى مؤخراً الاجتماع السابع لمجلس إدارة الاتحاد بمكتبه في الوزارة بالرياض.

ورحب الدكتور العيسى في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس ، مثمناً الدور الكبير الذي يضطلع به الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في تنشيط الحركة الرياضية في الجامعات التي تعد محضن للمواهب والكفاءات ، مشيداً في الوقت نفسه بمشاركة الاتحاد في الكثير من المنافسات الدولية ، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم المادي والفني واللوجستي وتذليل كافة العقبات التي تساهم في تحقيق المشاركات الفعالة ، متمنياً أن يكون الموسم الثامن الحالي للاتحاد أفضل من المواسم السابقة وابرازها إعلامياً بشكل أكبر بما يدعم الرياضة الجامعية والمشاركة فيها من أبنائنا الطلاب ، مقدراً جهود منسوبي الاتحاد فيما تحقق من إنجازات للموسم الرياضي الماضي، وفي المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الجامعية الدولية 2017 في تايبيه.

ووافق مجلس الإدارة خلال اجتماعه على اعتماد البرنامج الزمني لأنشطة الاتحاد للعام الجامعي 1438/1439هـ ، واعتماد الخطة الإعلامية للاتحاد ، وتكليف الدكتور تركي العيار بالإشراف عليها ومتابعتها ، كما وافق على المشاركة في بعض البطولات الخارجية ” اختراق الضاحية و والكرة الشاطئية و الكاراتيه ” للعام الجامعي 1438/1439بعد استكمال الإجراءات النظامية ، والتنسيق مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية لتحديد موعد إقامة البطولة العربية الجامعية للتنس الأرضي .

وتم خلال الاجتماع اختيار معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن العاصي نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ، كما وجه وزير التعليم بتشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة العاصمي لدراسة المعوقات التي تسبب عدم مشاركة الجامعات الفعالة في المنافسات المحلية بجانب تذليل المعوقات التي تحول دون مشاركة المنتخبات بفعالية في البطولات الخارجية .