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” المدينة المنورة ” تشرع في تطوير طريق سلطانة

” المدينة المنورة ” تشرع في تطوير طريق سلطانة
نايف السالم(صدى):

تشرع أمانة منطقة المدينة المنورة وبالتعاون مع وزارة الشؤؤن البلدية والقروية على التجهيز للبدء بالمرحلة الأولى الخاصة بتطوير طريق سلطانة وسط المدينة.
وقالت وزارة الشؤؤن البلدية والقروية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تشرع أمانة منطقة المدينة المنورة على التجهيز للبدء بالمرحلة الأولى الخاصة بتطوير طريق سلطانة وسط المدينة.
ويعتبرالمشروع جزء من مشاريع أنسنة المدينة، وهو إحدى التوجهات الحضارية التي تعزز التنمية وتلائم بين الإنسان ومدينته.


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