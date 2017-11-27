بعد ضياع الهدف.. برشلونة يُطالب بالاستعانة بتقنية ” الفيديو ” في الدوري

ماجد محمد(صدى):

أعرب نادي برشلونة الإسباني عن أسفه لعدم استعانة بطولة الدوري الإسباني ” الليجا ” بتقنية المقاطع المصورة ” فيديو ” حتى الآن، وذلك بعد أن ألغي هدف صحيح لنجمه ليونيل ميسي في مباراة الفريق، أمس الأحد، أمام مضيفه فالنسيا ضمن منافسات المرحلة الـ 13 من المسابقة.

وطالب الظهير الأيمن لبرشلونة جوردي ألبا بتطبيق تكنولوجيا الفيديو في بطولة الدوري، قائلًا ” عندما تتخطى الكرة الخط لمسافة ثلاثة أمتار فيجب أن ترى، يجب تطبيق تكنولوجيا الفيديو، ستكون مفيدة للجميع “.

ومن جانبه اعترف لاعب وسط فالنسيا ، روبرتو باريخو، بخطأ حكم المباراة، وقال: ” لقد كانت لعبة واضحة، الهدف رآه الجميع، لقد استفدنا من هذه اللعبة “.

يُذكر أنه في الدقيقة الـ30 من عمر المباراة، احرز ميسي أول هدف في المباراة من حدود منطقة الجزاء، ليخفق حارس فالنسيا في التعامل معها وتمر بين قدميه متخطية خط المرمى.

وعند احتفال لاعبو برشلونة بالهدف، تفاجئوا بهجمة مرتدة من لاعبي فالنسيا على مرماهم بعدما قرر الحكم عدم احتساب الهدف، وبسبب عدم وجود تقنية ” الفيديو ” لم يتمكن حكم المباراة، اجناسيو اجليسياس فيانويبا، ولا أي من مساعديه من رؤية كرة ميسي وهي تدخل إلى مرمى فالنسيا.