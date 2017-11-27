الإسكان تصدر 1500 أمر سداد على الأراضي البيضاء

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة الإسكان 1500 أمر سداد رسم على أرض بيضاء، بمساحة تجاوزت 400 مليون متر مربع داخل النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة في كلا من( الرياض، جدة، حاضرة، الدمام ).

وينتظر أن تصدر الوزارة فواتير الأراضي الخاصة بمكة المكرمة الشهر المقبل. كما تجري الوزارة حالياً عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة لتحديد الخاضعة للنظام في مكة المكرمة تمهيدا لإصدار الرسوم الخاصة بها؛ حيث تم تسجيل 98 أرضا بمساحة تتجاوز 15 مليون متر مربع.

كما أن الوزارة تستعد خلال الأشهر المقبلة لتقييم المرحلة الأولى من برنامج الرسوم، ومدى تحقيق أهدافه الثلاثة المتمثلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة، وذلك بحسب اللائحة التنفيذية.

وأوضحت اللائحة لنظام رسوم الأراضي البيضاء، أن المرحلة الثانية تتمثل في ” الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع”، أي أن طريقة احتساب مساحات الأراضي البيضاء تختلف كليا عن طريقة احتسابها في المرحلة الأولى المتمثلة في عشرة آلاف متر مربع على جميع النطاق المحدد، في حين تتمثل المرحلة الثانية في احتساب عشرة آلاف متر مربع في المخطط الواحد وليس النطاق العمراني المحدد في المدينة.