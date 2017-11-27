بالفيديو.. تعرف على مرفأ المضايا بجازان

حسن الجعفري(صدى):

دشَن الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، مرفأ المضايا ضمن مشروع تأهيل وبناء 20 مرفأ، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

ونشرت قناة السعودية، مقطع فيديو لمدة دقيقة، لشرح أهمية المرفأ، حيث إنه يستوعب 174 قارباً صغيراً وخمسة أرصفة بحرية عائمة بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 22,900,000 ريال.