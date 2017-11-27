بالفيديو.. تعرف على مرفأ المضايا بجازان
دشَن الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، مرفأ المضايا ضمن مشروع تأهيل وبناء 20 مرفأ، بالتعاون مع وزارة الزراعة.
ونشرت قناة السعودية، مقطع فيديو لمدة دقيقة، لشرح أهمية المرفأ، حيث إنه يستوعب 174 قارباً صغيراً وخمسة أرصفة بحرية عائمة بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 22,900,000 ريال.
تدشين #مرفأ_المضايا بمنطقة #جازان ضمن مشروع تأهيل وبناء 20 مرفأ يستوعب 174 قارباً صغيراً وخمسة أرصفة بحرية عائمة بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 22,900,000 ريال. pic.twitter.com/5Lgsa43HkS
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 27, 2017
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 4 ساعات
فديتك يا سيدي امير جازان المعظم
والله فديتك
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 3 ساعات
آه يا المضايا
آهـ رووووعة خاصة فصل الشتاء
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6280 ] نشر منذ 3 ساعات
شي جميل الاهتمام بالسواحل البحرية