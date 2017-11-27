تعرف على أهم مضاعفات السكري

نورة الشهري(صدى):

يعاني مريض السكري من مواجهة عدة مضاعفات إثر عدم ضبط نسبة السكر بالدم , ومنها ما يصيب العين , القلب , الكلى , الأعصاب , مواجها صعوبة كبيرة في إدراك هذه المضاعفات مبكرا وذلك لأن السكري ذاته لا يظهر الكثير من أعراضه في البداية.

لذا نصح العديد من الأطباء بضبط نسبة السكر بالدم وذلك عن طريق التغذية والنشاط البدني , ومراقبة أي أعراض ذات صلة بمضاعفات مرض السكري , والتوجه فورا للطبيب المختص.

أهم مضاعفات السكري:

السكتة: من أهم أعراض السكتة تنميل الذراع أو القدم أو أحد جانبي الجسم.

الذبحة الصدرية: ارتفاع السكر بالدم يمكن أن يسبب ذبحة صدرية , ومن أهم أعراضها ألم الصدر والشعور بالاختناق.

الكلى: حوالي 20% من مرضى السكري يعانون من مشاكل في الكلى , ومن أهم أعراضها تورم الوجه أو القدم , ضيق النفس.

الوزن: اكتساب الوزن بشكل مفاجئ من مضاعفات السكري , وذلك بمعدل من 2 إلى 10 كغم خلال يومين فقط.

العيون: لا ينبغي لمريض السكري الاعتماد على مراقبة الأعراض الخاصة بصحة العيون فالفحص الدوري ضروري لرصد أي تغييرات.