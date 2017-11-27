” القحطاني ” يُلجم تنظم الحمدين والجزيرة مجدداً ويكشف ” فضائحهم وأكاذيبهم “
استكمل المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الاثنين، فضح جماعة الإخوان ودولة القطر وعملاها؛ لكشف أكاذيبهم وإظهار حقيقة دعمهم للإرهاب واحتضانهم له أمام العالم أجمع.
وأكد ” القحطاني ” أن جماعة الإخوان لم تعد تعمل في الخفاء، بل تحولت الحرب السرية التي تشنها ضد علماء بلاد الحرمين إلى حرب علنية، توضح حقيقة نواياهم ومؤامراتهم.
وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، حول تقرير من قناة الجزيرة:” بثت قناة الجزيرة تقريرًا هاجمت فيه الدعوة السلفية بأقذر العبارات، وهذا من محاسن أزمة قطر، فبحمقاتهم يكشفون كل يوم جزء من مؤامراتهم التي أدت لتأديبهم وعزلهم “.
كما أكد ” القحطاني ” أنهم ينسبون ثقافتهم وفكرهم المتشدد إلى المملكة علنًا لتبرئتهم من التشدد والفكر المتطرف، حيث ظهر في نهاية التقرير عبارة تقول أن شعار المملكة هو (أطلع، اتبع، نفذ)، ولكن في حقيقة الأمر أن الطاعة المطلقة هي من أهم الأركان العشر “للبيعة” لدى الإخوان.
وأضاف ” علماء المملكة الكبار مثل ابن ابراهيم وابن باز وابن عثيمين وابن فوزان وغيرهم من مصابيح الدجى يقولون أن الطاعة مشروطة في طاعة الله ولا طاعة في معصية.. بينما من أخل بركن ” الطاعة ” لدى الإخوان مات ميتة الجاهلية، قال حسن البنا عن ذلك: ” أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولاشك ولاحرج “.
كما أكد ” القحطاني ” أن المخابرات القطرية هي من اغتالت الزعيم الشيشاني سليم خان في الدوحة وكل أكاذيبهم أصبحت مكشوفة، معلقًا ” وما دامت كعبة المضيوم يُقتل بها اللاجئ بها رغم أنفه ولايؤخذ بحقه فهي كعبة الظالم وأخدود المظلوم “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1787 ] نشر منذ 4 ساعات
سلمت يمناك
وصح لسانك يا بطل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14275 ] نشر منذ 3 ساعات
احرقهم واحرق جزيرتهم العاهره والحمدين عملاء الصهاينه الخونه عليهم ما يستحقون من الله والعباد
النخيش[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 3 ساعات
للاسف تكررون كلمه كعبه المضيوم اللتي اختلقتها وسائل الاعلام القطريه وهي كلمه غير مقبوله والكعبه واحده بالمسجد الحرام بمكه المكرمه ولايجوز ان تضع قطر نفسها بمكانه الكعبه اللتي يتجه لها المسلمون يوميا في صلواتهم .
🇸🇦myad🇸🇦[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا وشعبنا من كل حاسد وغاشم .. ويا بلادي واصلي .. والله معاك ..🇸🇦❤🇸🇦❤🇸🇦
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1753 ] نشر منذ 8 دقائق
فكوا عليهم الكشافة خلوهم يحررون قطر من الخونة
😅😅😅😅 وكثير عليهم الكشافة بعد .