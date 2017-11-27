” القحطاني ” يُلجم تنظم الحمدين والجزيرة مجدداً ويكشف ” فضائحهم وأكاذيبهم “

طلال الضوي(صدى):

استكمل المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الاثنين، فضح جماعة الإخوان ودولة القطر وعملاها؛ لكشف أكاذيبهم وإظهار حقيقة دعمهم للإرهاب واحتضانهم له أمام العالم أجمع.

وأكد ” القحطاني ” أن جماعة الإخوان لم تعد تعمل في الخفاء، بل تحولت الحرب السرية التي تشنها ضد علماء بلاد الحرمين إلى حرب علنية، توضح حقيقة نواياهم ومؤامراتهم.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، حول تقرير من قناة الجزيرة:” بثت قناة الجزيرة تقريرًا هاجمت فيه الدعوة السلفية بأقذر العبارات، وهذا من محاسن أزمة قطر، فبحمقاتهم يكشفون كل يوم جزء من مؤامراتهم التي أدت لتأديبهم وعزلهم “.

كما أكد ” القحطاني ” أنهم ينسبون ثقافتهم وفكرهم المتشدد إلى المملكة علنًا لتبرئتهم من التشدد والفكر المتطرف، حيث ظهر في نهاية التقرير عبارة تقول أن شعار المملكة هو (أطلع، اتبع، نفذ)، ولكن في حقيقة الأمر أن الطاعة المطلقة هي من أهم الأركان العشر “للبيعة” لدى الإخوان.

وأضاف ” علماء المملكة الكبار مثل ابن ابراهيم وابن باز وابن عثيمين وابن فوزان وغيرهم من مصابيح الدجى يقولون أن الطاعة مشروطة في طاعة الله ولا طاعة في معصية.. بينما من أخل بركن ” الطاعة ” لدى الإخوان مات ميتة الجاهلية، قال حسن البنا عن ذلك: ” أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولاشك ولاحرج “.

كما أكد ” القحطاني ” أن المخابرات القطرية هي من اغتالت الزعيم الشيشاني سليم خان في الدوحة وكل أكاذيبهم أصبحت مكشوفة، معلقًا ” وما دامت كعبة المضيوم يُقتل بها اللاجئ بها رغم أنفه ولايؤخذ بحقه فهي كعبة الظالم وأخدود المظلوم “.