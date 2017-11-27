تعرف على الطريقة الخاصة لحماية هاتفك من الرسائل الإحتيالية

أماني الغامدي(صدى):

تقيم المملكة المتحدة تجارب على عدد من الخوارزميات المتطورة يمكنها أن تمنع 95 رسالة إحتيالية .وفقا لما نشرته صحيفة تليجراف البريطانية .

يذكر أن السنوات الماضية شهدت عمليات إحتيالية ضخمة من قبل الرسائل النصية المخادعة حيث يدعى المحتالون أنهم ينتمون إلي مؤسسات مالية لإقناع بعض الأفراد بتحويل أموالهم .

وأشارت تليجراف أن شركات الاتصالات ببريطانيا تسعى الأن لوضع أنظمة تحقق من الرسائل قبل وصولها ،بينما تعتمد شركة o2للإتصالات التي تضم ما يقرب من 23 مليون عميل على نظام الذكاء الإصطناعى الذي يقوم بتحديد نوع الرسائل المرسلة .وبالفعل تم منع وصول 95 رسالة أحتيالية من أصل 100 رسالة بفضل أنفوبيب الكرواتية للتكنولوجيا التي قامت بتصنيع هذا النظام .